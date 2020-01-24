с чего всё началось

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы. "Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Общество «Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

Наука Исследователи проследили вспышку коронавируса в Китае Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.

Политика Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Общество Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39 Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.

Здоровье Чем запомнилась Вероника Скворцова на посту главы Минздрава Новый руководитель Федерального Медико-Биологического агентства Вероника Скворцова, которая до января текущего года была главой Министерства здравоохранения РФ, оставила после себя заметный след в российском здравоохранении.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.

Авто Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году Американская компания Ford сообщила о том, что поставит на конвейер новое поколение популярного автомобиля Mondeo в новом поколении уже во второй половине будущего года.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Происшествия СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Хоккей Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.

Общество Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.

Кино «Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст» В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Космос SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

Здоровье Названы первые признаки рака кожи Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.