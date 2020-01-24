Политика
РИА НовостиПольское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы. "Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.
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с чего всё началось
Польша проиграла, решив не участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, пишет журналист и публицист Михаил Шулджиньский в колонке для польской газеты Rzeczpospolita.РБК14:58
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«Неудачный день»: В Польше рассказали о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Комсомольская правда11:29
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Общество
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Наука
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Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в организме летучих мышей и другого коронавируса неизвестного происхождения.
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Кино
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Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Авто
Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году
Американская компания Ford сообщила о том, что поставит на конвейер новое поколение популярного автомобиля Mondeo в новом поколении уже во второй половине будущего года.
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
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Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Шоу-бизнес
Поклонники перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой
Поклонники в Instagram перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой. Ради поиска образа телеведущая примерила белокурый парик.
Кино
THR: продолжение фильма «Капитан Марвел» выйдет в 2022 году
Выход второй части запланирован на 2022 год. Оригинальный фильм вышел в 2019 году.
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Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Общество
Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца
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Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей экс-помощницы
Известная российская актриса и героиня нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус стала жертвой бывшей помощницы-мошенницы.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Биатлон
Херманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Космос
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Фигурное катание
Фигуристка Трусова установила личный рекорд в короткой программе на ЧЕ
Россиянка Александра Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Здоровье
Названы первые признаки рака кожи
Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.
Авто
Skoda продемонстрировала новый кроссовер на видео
Напомним, что модульное шасси MQB-A0 уже используется в новом Volkswagen Polo для европейского авторынка, хэтчбеке Skoda Scala и кроссе Skoda Kamiq.