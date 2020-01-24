Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы. "Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.
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с чего всё началось
Польша проиграла, решив не участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, пишет журналист и публицист Михаил Шулджиньский в колонке для польской газеты Rzeczpospolita
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