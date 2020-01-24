с чего всё началось

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы. "Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Общество Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Авто Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Армия и оружие В США подтвердили захват российского генерала в Сирии Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.