Политика
РИА НовостиПольское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы. "Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.
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с чего всё началось
Польша проиграла, решив не участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, пишет журналист и публицист Михаил Шулджиньский в колонке для польской газеты Rzeczpospolita.РБКвчера в 14:58
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«Неудачный день»: В Польше рассказали о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Комсомольская правдавчера в 11:29
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