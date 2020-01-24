с чего всё началось

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы. "Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Кино Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст» В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.

Происшествия В Турции возросло число погибших при землетрясении Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.

Здоровье Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Политика Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии Во время рабочего визита в Палестину Владимир Путин помог офицеру палестинской армии поднять упавшую фуражку.

Здоровье Онищенко рассказал о мерах против китайского коронавируса Ранее сообщалось, что представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на заседании по поводу нового коронавируса порекомендовали всем странам подготовиться к принятию мер из-за заболевания.

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Политика Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.