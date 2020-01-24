Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы. "Это был для нас неудачный день: проиграла Польша, проиграл тот взгляд на события восьмидесятилетней давности, который мы продвигаем", — отмечает издание.
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В Польше заявили о «поражении Варшавы» на форуме в Израиле

ГЛАС.RU10:52

Поляки о Владимире Путине: он должен извиниться за высказывания о Польше (Wirtualna Polska, Польша) (Wirtualna Polska)

ИноСМИ07:15

Польское СМИ назвало итогом форума в Израиле «поражение Варшавы»

Радио Sputnik09:11

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Lenta.ru09:11

Польские СМИ назвали поражением Варшавы итоги форума в Израиле

Взгляд.ру09:07

Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле

РИА Новости08:00

Триумф Путина встревожил Польшу

Рамблер10:05
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Общество

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ 09:50
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В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa вчера в 03:01
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Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном.
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Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Фигурное катание

Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Lenta.ru 11:06
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Суд арестовал гендиректора Объединенной транспортной корпорации

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ГК ОТК) Давида Тетро по делу о хищении 5,4 млрд рублей.
BFM.ru 09:52
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Жилые кварталы Донецка обстреляны тяжёлой артиллерией

Один из жилых районов Донецка не менее получаса находился под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщает 24 января телеграм-канал «WarGonzo».
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Общество

Базовый оклад учителей в России предложили увеличить вдвое

Российским учителям предлагают увеличить базовый оклад почти вдвое — с 30% до 70% от общего размера зарплаты.
Телеканал 360° вчера в 21:18
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 06:00
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
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Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском 09:53
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Политика

Болгария высылает двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
BFM.ru 10:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.
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Общество

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Министерство труда России предложило список из 122 профессий, которые могут стать заменой службе в армии.
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Футбол

Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА

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Происшествия

Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

ТАСС 03:08
Футбол

«Челси» не продлил контракт с Yokohama. Новый титульный спонсор – компания Three

Новым титульным спонсором «Челси» стала компания Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг.
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Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Финансы

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь снизилась

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января 2020 года составила около 5,89% годовых против 5,93% за первую декаду месяца.
Банки.ру вчера в 02:11
Наука

Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса

Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
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Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
РИА Новости 09:32
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

ProstoProSport 22 января в 10:43
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме.
Известия 07:43
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Происшествия

В лесу нашли обгоревшее тело российской блогерши

В Ленинградской области в лесу обнаружено сильно обгоревшее тело 24-летней женщины.
Lenta.ru 08:44
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Песков: Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании

Газета.Ru 07:51
Политика

Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность

Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
РИА Новости вчера в 22:21
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