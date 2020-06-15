По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин. Их стоимость оценивается в 20 млн долларов. В сообщении белорусского телевидения говорится, что полотна готовили к срочному вывозу из Белоруссии, передает «Интерфакс».

Полторы сотни картин на $20 млн изъято по делу Белгазпромбанка

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