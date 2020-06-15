Общество
BFM.ruПолторы сотни картин на $20 млн изъято по делу Белгазпромбанка
По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин. Их стоимость оценивается в 20 млн долларов. В сообщении белорусского телевидения говорится, что полотна готовили к срочному вывозу из Белоруссии, передает «Интерфакс».
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Здоровье
Пензенский Минздрав сообщил о шести новых смертях от коронавируса
О ситуации с коронавирусной инфекцией доложил глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин на планерке в региональном правительстве.
Stolica58.ru 02:39
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Шоу-бизнес
Российская гимнастка поделилась с поклонниками откровенными фото
Российская гимнастка Анастасия Татарева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала несколько откровенных фотографий.
Discover24 03:21
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Армия и оружие
Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа 13 июня в 13:30
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 02:58
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Здоровье
«Инвитро» выявила антитела к COVID-19 у 15% сдавших тест
В «Инвитро» тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 сдали 250 тыс. человек, у 15% из которых он оказался положительным.
РБК 03:00
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую систему ПВО
На модернизированном фрегате "Маршал Шапошников" проекта 1155 "Удалой" разместят зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-М".
Газета.Ru вчера в 20:44
Общество
В Абхазии разрешили культурные и спортивные массовые мероприятия
Власти Абхазии после трехмесячного карантина сняли запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также на работу стоматологических клиник с понедельника.
ТАСС 03:15
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК вчера в 13:58
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 05:16
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Кино
В «Докторе Кто» появится первая героиня-трансгендер
Лондон, 15 июня 2020, 10:27 — REGNUM Британская актриса Ребекка Рут сыграет первого персонажа-трансгендера в истории научно-фантастического сериала «Доктор Кто».
REGNUM 03:27