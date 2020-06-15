Общество

BFM.ruBFM.ruПолторы сотни картин на $20 млн изъято по делу Белгазпромбанка

По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин. Их стоимость оценивается в 20 млн долларов. В сообщении белорусского телевидения говорится, что полотна готовили к срочному вывозу из Белоруссии, передает «Интерфакс».
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По делу Белгазпромбанка изъяли картины на 20 млн долларов

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Полторы сотни картин на $20 млн изъято по делу Белгазпромбанка

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По делу Белгазпромбанка изъяли около 150 картин общей стоимостью $20 млн

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По делу Белгазпромбанка следствие изъяло около 150 картин

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В Минске заявили об изъятии картин на $20 млн по делу Белгазпромбанка

РБКвчера в 20:17

Около 150 картин на $20 млн изъято в Белоруссии по делу Белгазпромбанка

News.ruвчера в 16:18
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:32, Ашберн

К делу «Белгазпробманка» приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Их стоимость - около 20 миллионов долларов

КП - Беларусь00:11
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
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