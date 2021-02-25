Адвокат объяснил, чего нельзя делать в собственной квартире

Собственник жилья в многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу России не может самостоятельно организовать перепланировку, не имеет права устраивать на своих квадратных метрах гостиницу или какое-либо промышленное производство, а также не должен нарушать права и интересы соседей, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.