Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки
Союз потребителей России предложил создать специальные продовольственные карточки для граждан, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ. С соответствующим письмом глава союза Петр Шелища обратился в Минпромторг, сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
В свое продовольствие: «продуктовые карточки» предложили выдавать получателям жилищных пособий
В декабре к обсуждению идеи адресной помощи на покупку продуктов возвращался Минпромторг. Нашли адресатов Союз потребителей России предложил запустить в РФ социальные "продовольственные карточки" для граждан, уже получающих жилищные субсидии.
Известия16:01
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