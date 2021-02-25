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РБК
РБК

Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки

Союз потребителей России предложил создать специальные продовольственные карточки для граждан, которые получают жилищные субсидии на оплату ЖКХ. С соответствующим письмом глава союза Петр Шелища обратился в Минпромторг, сообщают «Известия».В источнике
РБК
Известия
Комсомольская правда
SIA.ru
News.ru
Life.ru
Царьград
Телеканал 360°
Lenta.ru
НДН.инфо
URA.Ru
С чего всё началось

В свое продовольствие: «продуктовые карточки» предложили выдавать получателям жилищных пособий

В декабре к обсуждению идеи адресной помощи на покупку продуктов возвращался Минпромторг. Нашли адресатов Союз потребителей России предложил запустить в РФ социальные "продовольственные карточки" для граждан, уже получающих жилищные субсидии.
Известия16:01
Подробнее о событии

Получателям жилищных пособий предложили давать продуктовые карточки

РБК21:02

Получателям жилищных пособий предлагают выдавать продуктовые карточки

РЕН ТВ20:00

«Известия»: получателям жилищных пособий дадут «продуктовые карточки»

Телеканал 360°18:06

В России раскрыли подробности идеи продуктовых карточек

Lenta.ru18:14

В России предложили выдавать продуктовые карточки получателям жилищных пособий

Life.ru19:02

Продовольственную помощь предложили предоставить получателям жилищных субсидий

Известия18:00

Общественники предложили выдавать людям «продуктовые карточки»

URA.Ru16:51
Интересное

Адвокат объяснил, чего нельзя делать в собственной квартире

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