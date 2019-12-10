Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты. Общее количество неформально занятых, выпадающих из поля зрения налоговой статистики, оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, подсчитали в НКР.

с чего всё началось

Количество людей в России, которые не платят налоги с зарплат, достигло 13 млн человек, или 18% от всего трудоспособного населения. Почти четверть трудовых доходов граждан не видны для государства.

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