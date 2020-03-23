Коронавирус

REGNUMREGNUMПолучен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель

Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 23 марта сообщает онлайн-портал Focus.
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Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

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Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

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Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

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Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

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Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

ТАСС11:35

СМИ сообщили, что первый тест не выявил коронавирус у Меркель

РИА Новости11:50
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Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова

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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
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Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
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Газета.Ru 15:22
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Пентагон не исключает влияния коронавируса на боеготовность армии США

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Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»

Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
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Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу.
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Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ вчера в 17:10
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Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
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Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
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Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Канадская игровая студия BioWare выпустит 200-страничную книгу, посвященную истории компании за 25 лет ее существования.
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ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
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Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника

Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
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В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
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Рынок акций США растерял весь рост, набранный при Трампе

Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост, набранный за время президентства в США Дональда Трампа, опустившись ниже уровня января 2017 года, когда была его инаугурация, свидетельствуют данные торгов.
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Как в США с помощью ученых Китая создали коронавирус SARS без защиты

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