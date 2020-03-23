Коронавирус
REGNUMПолучен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель
Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 23 марта сообщает онлайн-портал Focus.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Футбол
УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Общество
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Общество
«Нарастание домашнего насилия неизбежно»: к чему приведет самоизоляция
"Газета.Ru" поговорила с директором центра по предотвращению насилия "Анна" Мариной Писклаковой-Паркер о том, как же сейчас обстоят дела с домашним абьюзментом в России.
Спорт
Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Политика
Пентагон не исключает влияния коронавируса на боеготовность армии США
Если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжит развиваться, это может серьёзно повлиять на боеготовность сил США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Происшествия
Россиянин с коронавирусом находится в критическом состоянии на Кубе
Врачи называют его состояние критическим, но стабильным. Уточняется, что он прибыл на остров 12 марта авиарейсом из Парижа.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
Футбол
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу.
Здоровье
Назван средний инкубационный период коронавируса
Медианный инкубационный период инфекционного заболевания COVID-19 в среднем составляет 5,1 дня, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре со ссылкой на результаты нового исследования, проведенного в Школе общественного здравоохранения им. Джона Хопкинса в Блумберге.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Здоровье
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Игры
BioWare выпустит книгу в честь 25-летия студии
Канадская игровая студия BioWare выпустит 200-страничную книгу, посвященную истории компании за 25 лет ее существования.
Общество
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Футбол
Комбаров: пустые полки в магазинах — это искусственно созданная паника
Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Дмитрий Комбаров в интервью РИА Новости рассказал об учебе на тренера и отношении волжских болельщиков к бывшим спартаковцам.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Экономика
Рынок акций США растерял весь рост, набранный при Трампе
Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост, набранный за время президентства в США Дональда Трампа, опустившись ниже уровня января 2017 года, когда была его инаугурация, свидетельствуют данные торгов.
Наука
Как в США с помощью ученых Китая создали коронавирус SARS без защиты
Технологии
МТС призвал абонентов не выходить из дома
Компания МТС призывает своих абонентов не выходить из дома и быть осторожными. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.