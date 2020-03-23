Берлин, 23 марта 2020, 19:59 — REGNUM Отрицательный результат на коронавирус был получен по результатам первого теста на коронавирус у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 23 марта сообщает онлайн-портал Focus.

Получен результат первого теста на коронавирус у Ангелы Меркель

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