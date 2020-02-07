Политика

Lenta.ruLenta.ruПолучение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят. Соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство, пишет «Коммерсантъ». В марте 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина была создана группа по реализации Концепции государственной миграционной политики.
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с чего всё началось

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.
Коммерсантъ17:47

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В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства

РИА Новости22:24

Власти решили упростить процедуру получения гражданства России

РБК21:23

Иностранцам предложат «революцию в сфере гражданства»

Телеканал 360°21:13

«Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Газета.Ru20:26

«Ъ»: иностранцы смогут получать гражданство России без отказа от имеющегося

ТАСС20:00

Власти упростят получение гражданства РФ для всех иностранцев

URA.Ru18:50

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

Коммерсантъ17:47
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Политика

Путин и Лукашенко в Сочи обсудят интеграцию РФ и Белоруссии

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Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Политика

В Чувашии совместили посты главы и премьер-министра

«В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики исполнение обязанностей председателя Кабинета министров Чувашской Республики возлагаю на себя», — говорится, в частности, в указе врио главы региона.
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Жители Благовещенска ощутили землетрясение в Китае

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США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.
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Происшествия

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
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Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости 19:42
Наука

В пещере Тулум выявили скелет женщины возрастом 9900 лет

В мексиканской пещере Тулум археологи выявили останки человека, жившего в здешних окрестностях порядка 9900 лет назад.
Goroday.ru 13:02
Общество

Путин советует закрыть наживающиеся на ситуации с коронавирусом аптеки

Беспрецедентный рост цен на лекарственные препараты и маски в некоторых аптеках на фоне новостей о коронавирусе прокомментировал президент России Владимир Путин.
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Политика

Виктор Томенко принимает участие в заседании президиума Госсовета

6 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию.
Алтайская правда 07:21
Общество

ПФР подготовил примеры заполнения новой формы СЗВ-ТД

С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек.
Гарант вчера в 03:45
Общество

Лондонский суд открыл масштабную охоту на жен госбанкиров

ФедералПресс вчера в 23:43
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 16:45
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
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Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части

Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
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Президент РФ подписал закон о новых полномочиях полицейских

Новые полномочия полиции Теперь полицейские обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен при наличии сведений об этом в возможно короткий срок.
Государственная Дума РФ 09:45
Экономика

Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.
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Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
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Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета вчера в 11:22
Культура

Скончался 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни, пишет журнал People.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

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Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

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В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
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Калужский завод выпустит смартфоны и планшеты

Российский разработчик мобильных устройств Mobile Inform Group совместно с АО «Аэронавигационные и информационные системы», входящий в контур компаний ГК «Ростех», объявил о начале выпуска линейки российских защищенных мобильных устройств корпоративного класса.
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Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества

Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
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«Проект»: половина земли на Рублевке принадлежит правящей элите

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