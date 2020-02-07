В 2019 году президентом России было упрощено получение гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства. Кроме того, господин Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса.

с чего всё началось

Процедуру получения российского гражданства упростят. Соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство, пишет «Коммерсантъ». В марте 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина была создана группа по реализации Концепции государственной миграционной политики.

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