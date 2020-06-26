Общество
REGNUMВ России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей
Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства.
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Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии
Комсомольская правдавчера в 20:37
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Общество
В Новосибирской области разрешили оптовую торговлю для предпринимателей
Новосибирск, 26 июня 2020, 07:12 — REGNUM В Новосибирской области возобновляется оптовая торговля для предпринимателей и юридических лиц в торговых центрах.
REGNUM 00:12
Политика
В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова
"Никоим образом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста, ставит ли под сомнение легитимность голосования используемая система по выявлению подобных изъянов.
РИА Новости 05:53
Общество
Фонтаны и парки Петергофа откроются для посетителей 3 июля
Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", откроются для посетителей 3 июля, сообщает ГМЗ.
РИА Новости 04:57
Общество
На Аляске хотят снести памятник правителю русских поселений
RuNews24.ru 05:47
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Экономика
Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»
«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении.
РБК 02:45
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» завоевал свой первый чемпионский титул за 30 лет и первый в эпоху АПЛ. Всего у мерсисайдцев теперь 19 титулов чемпиона Англии.
LiveSport.ru вчера в 17:11
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Здоровье
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Автоспорт
Хаккинен: Ферстаппен пойдёт на большой риск. Готовы ли остальные пилоты к этому?
Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет сильно рисковать в сезоне-2020, чтобы выиграть титул.
Чемпионат 05:47
Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Выпуск препарата от коронавируса стартует в Саранске с 26 июня
В столице Мордовии с сегодняшнего дня, 26 июня, начинается выпуск лекарства от коронавируса.
Info-RM 04:06
Шоу-бизнес
«Голая, но в рыбацкой сети»: Варнава примерила образ «роковой русалки»
Звезда Comedy Woman поразила поклонников. Екатерина Варнава решила примерить на себя новый шикарный образ.
Киноафиша России 03:11
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Общество
США хотят купить Ericsson и Nokia для противодействия Huawei
Предлагается предоставить этим компаниям налоговые послабления в США, расширение доступа к финансированию под экспортные операции или меры господдержки тем американским предприятиям, которые согласятся купить Ericsson и Nokia.
Telesputnik.ru 03:12
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10