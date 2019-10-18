Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге, они будут рассмотрены в феврале 2020 года.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Общество Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Космос Астрономы наблюдали гибель планет земного типа Например, внутренние планеты Солнечной системы образовались в условиях сравнительного изобилия кислорода, однако объяснить это до сих пор не удается, а значит, нельзя сказать, насколько уникальна такая ситуация в Галактике.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Политика Эрдоган обсудит с Путиным новую фазу создания зоны безопасности в САР Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности в Сирии во время визита в Сочи 22 октября.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Политика Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Армия и оружие Несущие службу на границе РФ корабли оказались обездвижены Источник издания указал на то, что за последний год на патрульных судах пограничной службы ФСБ было зафиксировано несколько случаев, когда на патрульных катерах останавливались двигатели Common Rail, что недопустимо для во время выполнения специальных задач.

Армия и оружие Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019» Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.