Политика
КоммерсантъМинобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России
Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Как сообщил вице-премьер Юрий Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге, они будут рассмотрены в феврале 2020 года.
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Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
Авто
ГАЗ получил патент на новый логотип «Победы»
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
Общество
Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного
Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Космос
Астрономы наблюдали гибель планет земного типа
Например, внутренние планеты Солнечной системы образовались в условиях сравнительного изобилия кислорода, однако объяснить это до сих пор не удается, а значит, нельзя сказать, насколько уникальна такая ситуация в Галактике.
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
Здоровье
Елена Малышева назвала самые неэффективные лекарства от простуды
Знаменитая телеведущая и доктор Елена Малышева назвала самые неэффективные лекарства от простуды, которыми предпочитают лечиться россияне.
Политика
Эрдоган обсудит с Путиным новую фазу создания зоны безопасности в САР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности в Сирии во время визита в Сочи 22 октября.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Армия и оружие
Несущие службу на границе РФ корабли оказались обездвижены
Источник издания указал на то, что за последний год на патрульных судах пограничной службы ФСБ было зафиксировано несколько случаев, когда на патрульных катерах останавливались двигатели Common Rail, что недопустимо для во время выполнения специальных задач.
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Происшествия
Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки
Общество
СМИ нашли иностранца, из-за которого ФБК признали иноагентом
Именно переводы от иностранных лиц стали причиной включения ФБК Алексея Навального в реестр «иностранных агентов», напоминает «Медуза».
Происшествия
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
Самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Ташкенте из-за агрессивного пассажира, сообщил РИА Новости в четверг представитель аэропорта столицы Узбекистана.
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Дмитрия Пескова тепло поздравили Татьяна Навка и старшая дочь Лиза
Поздравила отца и старшая дочь от предыдущего брака Елизавета.
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.