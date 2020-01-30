Космос

Lenta.ruLenta.ruПолучены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений. Фотография звезды доступна на сайте фонда. Самые детальные снимки в истории были сделаны наземным телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), установленным на Гавайях.
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