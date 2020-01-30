Космос

Lenta.ruLenta.ruПолучены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений. Фотография звезды доступна на сайте фонда. Самые детальные снимки в истории были сделаны наземным телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), установленным на Гавайях.
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Американские ученые получили самые детальные в истории снимки поверхности Солнца

Пятый каналвчера в 21:02

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Lenta.ru05:05

Опубликованы самые детальные в истории снимки поверхности Солнца

Московский Комсомолец02:33

Опубликованы самые детальные снимки Солнца. Теперь видно, как оно кипит!

Телеканал 360°02:07

Американские астрономы опубликовали самые детальные снимки Солнца

РБК06:55

Астрономы из США получили самые детальные фотографии поверхности Солнца

ТАСС Наука вчера в 13:43

Получены самые детальные фотографии Солнца

Ин-спейс.рувчера в 13:04
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Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
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Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Известия 04:44
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Здоровье

Ученые выяснили, кто попадает в группу риска нового коронавируса

Для суждения об общей клинической картине нового коронавируса требуется обобщение большего количества данных из разных городов Китая и других стран.
РИА Новости 06:08
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
РБК 07:17
Общество

Пешеходная и автомобильная граница с Китаем закрыта в пяти регионах РФ

В настоящее время остаются закрытыми границы в следующих регионах РФ: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края.
Южный Федеральный вчера в 20:09
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Наука

«Рафаэль цветов», Боттичелли и Линней: зачем рисовали ботаники

Древнегреческий врач Кратевас в I веке до нашей эры впервые объединил текстовые описания лекарственных растений с их изображениями.
Naked Science 06:47
Происшествия

В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи

Верховный суд Хакасии приговорил деда и бабушку из Таштыпского района к 15 и 9 годам лишения свободы соответственно за сожжение внука в печи, сообщает прокуратура республики.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие

Минобороны опровергло удар российской авиации по госпиталю в Сирии

«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января сего года самолетом ВКС России госпиталя и пекарни в районе населенного пункта Эриха на южной окраине сирийского города Идлиб – информационная провокация», – передает ТАСС заявление Минобороны.
Взгляд.ру 06:45
Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России

Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар не пересекла границу страны.
Известия 03:35
Политика

Путин поручил подготовить предложения о выплате к 75-летию Победы

"Правительству Российской Федерации подготовить и представить в установленном порядке предложения о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в документе.
РИА Новости 05:45
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Девушка из Туапсе поехала на BlaBlaCar и пропала

Труд 07:24
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
РИА Новости 06:49
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Шоу-бизнес

Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери

Некоторые же решили обсудить внешность Елены и Стефании – поклонники отмечают, что мать выглядит моложе собственной дочери.
Gazeta.SPb вчера в 17:08
Происшествия

В Петербурге горит цех по переработке резины

На Октябрьской набережной вблизи центра Петербурга горит цех по переработке резины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
REGNUM 05:52
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Шоу-бизнес

Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
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Кино

Умерла актриса из «Операции „Ы“»

Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве.
Lenta.ru 07:20
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Кино

Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Главные роли в фильме исполнили Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Лукас Блэк, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и другие.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Происшествия

В Тбилиси избили бывшего гендиректора «Рустави 2»

Бывшего генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию ударили по лицу в здании Тбилисского городского суда, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".
РИА Новости 06:29
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