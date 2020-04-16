Экономика

ВедомостиВедомостиПолучить доплаты к зарплате смогут только 3 млн человек

На доплату одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) к зарплате смогут претендовать 3,3 млн человек, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.
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с чего всё началось

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Расходы на меру еще рассчитываются, говорит представитель Минфина.
Ведомостивчера в 18:25

Подробнее о событии

«Ведомости»: Правительство может выделить на помощь бизнесу до 80 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:04

Получить доплаты к зарплате смогут только 3 млн человек

Ведомости09:00

«Ведомости»: на безвозмездную поддержку бизнеса потратят до 80 млрд рублей

Forbes04:47

Турагентам-ИПшникам не дадут МРОТ

ТурДом10:38

«Ведомости»: правительство выделит малому и среднему бизнесу до 80 млрд рублей на выплату зарплат

Полит.ру03:02

Стало известно, сколько денег правительство планирует выделить бизнесу на выплату зарплат

Версия-Саратов02:56

СМИ: Власти выделят бизнесу до 80 млрд рублей на зарплаты сотрудникам

ЗакC.Ру02:52
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 11:16
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Здоровье

В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
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Недвижимость

Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
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Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России

РИА Новости 05:32
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
53
Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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Общество

Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция

Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
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Политика

Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников

Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Аргументы и Факты 11:09
8
Общество

Бизнес попросил Мишустина разрешить работу магазинов электроники

Ассоциация продавцов и производителей электроники (РАТЭК) и Союз потребителей попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить работу сервисов по ремонту бытовой техники и электроники, а также магазинов, в которых оказывают такую услугу.
Ведомости 09:30
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
2,6K
Армия и оружие

Боевики, которых готовили на американской базе, сдались армии Сирии

Ореанда-Новости вчера в 16:01
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Экономика

Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России

В марте и первой половине апреля самым популярным настольным процессором стал Ryzen 5 2600, в то время как до этого несколько месяцев подряд потребители отдавали предпочтение более актуальному Ryzen 5 3600.
3DNews 03:01
Гаджеты

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro уже можно купить

Версия с 12/256 ГБ памяти предлагается за 800 долларов.
iXBT.com 01:27
Общество

Япония ввела режим ЧС на всей территории

Из-за пандемии коронавируса японские власти расширили режим ЧС на всю территорию страны до 6 мая, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:42
28
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Здоровье

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
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Кино

Новый стрим-сервис Peacock опубликовал тизеры первых проектов

Стриминговый сервис Peacock, который 15 апреля запустил американский телеканал NBC, представил тизеры своих первых оригинальных проектов.
News.ru 11:21
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Происшествия

Пыльная буря в Киеве: появились первые жертвы - видео

Пыльная буря, накрывшая 16 апреля Киев и окрестности, стала причиной крупного ДТП, в котором погибли люди.
Украина.ру 10:28
Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Политика

Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
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Наука

Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19

Российская газета 01:30
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Кино

Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»

Piter.tv вчера в 07:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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