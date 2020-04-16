Расходы на меру еще рассчитываются, говорит представитель Минфина.

с чего всё началось

На доплату одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) к зарплате смогут претендовать 3,3 млн человек, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития.

Получить доплаты к зарплате смогут только 3 млн человек

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