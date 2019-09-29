Экономика
РИАМОПолучить кредит в России стало сложнее
РИАМО – 1 окт. Со вторника при выдаче кредитов в российских банках начинают оценивать степень закредитованности потенциальных клиентов, для этого будет использоваться показатель долговой нагрузки (ПДН), сообщает "Российская газета".
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Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
Новая газета29 сентября в 03:51
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:12, Вашингтон
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Наука
Создана «умная рубашка», которая измеряет частоту дыхания
Участники эксперимента отметили, что «умные рубашки» удобны и их можно носить под обычной одеждой.
Научная Россия вчера в 09:17
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Политика
В Крыму назначат нового председателя правительства
Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
Росстат подсчитал пользующихся интернетом россиян старше 55 лет
Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Армия и оружие
В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
RT на русском 19:11
Политика
В Минске Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера»
Подписи в документе поставили представители Украины, России, ОБСЕ, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
RuNews24.ru 11:31
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал на видео велопрогулку с младшей дочерью
Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев показал на видео велопрогулку с младшей дочерью Вероникой.
Актуальные Новости 15:04
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Армия и оружие
Бывший стратег Пентагона назвал Россию «самой большой угрозой» США
США могут расстаться со своим превосходством на мировой сцене, если не осознают, что Россия является «самой большой угрозой» для американской национальной безопасности, считает бывший стратег Пентагона и полковник в отставке Терри Томпсон.
ФАН 20:06
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета 19:58
Кино
Мэтт Ривз планирует трилогию о Бэтмене с Найтвингом и Бэтгерл
Которая положит начало новой вселенной О новом «Бэтмене» Мэтта Ривза известно пока не столь много.
Srnsk 08:10
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ вчера в 14:41
Здоровье
В Забайкалье откроют 9 гериатрических кабинетов
Как сообщает ведомство, сегодня в Забайкалье уже работают четыре гериатрических кабинета. До конца года появится еще девять.
RuNews24.ru 16:49
Технологии
Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2
Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
Discover24 05:43
Шоу-бизнес
ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским
Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК 14:33
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru 19:53
Гаджеты
AMD Radeon RX 5500 выпустят 7 октября
Ресурс Videocardz сообщает, что новая видеокарта AMD поколения Navi появится 7 октября.
Игромания.ру 16:24
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Минстерство обороны России на своем Youtube-канале опубликовало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
Rambler News Service вчера в 12:21
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Экономика
Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.
РБК 14:38
Армия и оружие
На вооружение армии России поступили новые танки Т-90М
Главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков заявил, что стартовало исполнение госконтракта, заключенного между Минобороны РФ и Уралвагонзаводом на форуме «Армия-2019», на вооружение танковых и мотострелковых подразделений стали поступать современные танки Т-72Б3М и Т-90М.
Дума ТВ вчера в 03:36
Космос
Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября
Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.
RT на русском 18:22
Кино
Netflix показал тизер четвертого сезона «Очень странные дела»
Напомним, что сериал "Очень странные дела" является самым популярным сценарием Netflix.
The Moscow Post 06:17