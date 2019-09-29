Экономика
РИА НовостиЗаемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
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На Украине полиция застрелила ранившего спецназовцев гражданина Грузии
В пригороде Киева в ходе спецоперации правоохранители застрелили иностранного гражданина, который ранее обстрелял спецназовцев в украинской столице.
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Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге.
Автостат вчера в 01:25
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
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Коммерсантъ 13:55
Культура
Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ
Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", о чем объявила телеведущая Лера Кудрявцева.
РИА Новости 14:28
Происшествия
Убийца сотрудника СКР согласился на арест
Обвиняемый сообщил суду, что действовал из мести Басманный суд Москвы арестовал до 1 декабря жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который в минувший вторник нанес смертельный удар ножом сотруднику Следственного комитета России (СКР) полковнику Владиславу Капустину.
Коммерсантъ 10:36
Политика
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Владимир Путин заявил, что Зеленский получил "тяжелое наследие".
Деловое.ТВ 10:25
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Авто
Водители требуют от Volkswagen компенсацию
Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 30 сентября в 06:34
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС 11:18
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
Ранее полиция Финляндии сообщила, что неизвестный совершил нападение в профессиональном училище на территории торгового центра.
RT на русском 11:12
Политика
У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек
Газета.Ru 14:53
Авто
Начались продажи дешевого «паркетника» Renault Kwid
Как и предполагалось, обновленный Renault Kwid стал практически полной копией концептуального City K-ZE, показанного весной текущего года: на это указывают такой же передок (за исключением формы решетки радатора и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Тарантас Ньюс вчера в 16:09
Политика
Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Узбекистан решил вступить в ЕАЭС
Российский парламентарий отметила, что вступление Узбекистана в экономическое объединение позволит устранить существующие в отношениях Москвы и Ташкента барьеры и преграды.
Lenta.ru 06:59
Интернет
Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft
Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
Вести.Хайтек вчера в 02:44
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Экономика
Минфин определился с включением трех сборов в Налоговый кодекс
"Предполагается включить ряд платежей, имеющих квазиналоговый характер, в Налоговый кодекс - это утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный сбор", - отмечается в документе.
ТАСС 08:59
Наука
Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом более 315 млрд тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде.
iReactor вчера в 06:32
Политика
Путин рассказал о целях строительства «Северного потока-2»
Как отметил Владимир Путин, строительство "Северного потока - 2" носит исключительно коммерческий характер, без политической подоплеки.
ТВ Центр 07:42
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах
Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Культура
Умер чешский эстрадный певец Карел Готт
Говорит Москва 04:56
Футбол
ЦСКА выпустил промо-ролик к матчу с «Эспаньолом»
ЦСКА в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
Евро-футбол.ру 15:54
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам
Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.
РИА Новости 15:15
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru 04:23