Lenta.ruПолучить налоговый вычет нельзя, если жилье куплено за счет субсидийНалоговый вычет при покупке жилья нельзя получить, если оно было куплено за счет субсидий или средств работодателя.Lenta.ruЭксперты добавили, что вычет не оформляется с доходов по операциям с ценными бумагами, выигрышей в лотерею и азартные игры, а также пенсий.Lenta.ruПри использовании ипотеки сумма достигает 390 тысяч рублей.Lenta.ruЧто касается жилья, то россияне, за исключением указанных случаев, могут вернуть 260 тысяч рублей с учетом лимита имущественного вычета в два миллиона рублей.Петрозаводск говоритЧитать далееСвернутьПрофильПрофильПетрозаводск говоритПодробнее о событииДеньги вернутся не всем: гражданам рассказали способы получения налогового вычетаInfox.ru07:17РИА «Новости»: получить налоговый вычет нельзя, если жилье куплено за счет субсидийИА SM-News03:51Россияне узнали, какие льготы нельзя использовать при покупке жилья у родственниковФедералПресс02:02Когда нельзя получить налоговый вычет при покупке жильяПрофиль02:35Получить налоговый вычет нельзя, если жилье куплено за счет субсидийLenta.ru01:51Показать ещёОценитьПоделиться