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Получить налоговый вычет нельзя, если жилье куплено за счет субсидий

Налоговый вычет при покупке жилья нельзя получить, если оно было куплено за счет субсидий или средств работодателя.
Lenta.ru
Эксперты добавили, что вычет не оформляется с доходов по операциям с ценными бумагами, выигрышей в лотерею и азартные игры, а также пенсий.
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При использовании ипотеки сумма достигает 390 тысяч рублей.
Lenta.ru
Что касается жилья, то россияне, за исключением указанных случаев, могут вернуть 260 тысяч рублей с учетом лимита имущественного вычета в два миллиона рублей.
Петрозаводск говорит

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