Футбол

РамблерРамблер«Получите прямо на поле, братцы»: Уткин ответил украинцу

Русско-украинская война комментаторов назревает в соцсетях. Журналист Василий Уткин заявил, что украинцы «получат прямо на поле». Так он ответил киевскому коллеге Виктору Вацко, позлорадствовавшему после крупного проигрыша сборной России.
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Уткин – Вацко: «С нетерпением жду матча Украина – Россия. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет»

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Уткин ответил Вацко, посмеявшемуся над сборной России: «Вы все получите прямо на поле, братцы»

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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020.
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Василий Уткин
Российский журналист
российский спортивный журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. Главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года.
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Виктор Владимирович Вацко
Украинский журналист
Украинский футбольный функционер, журналист, телекомментатор. С 10 августа 2010 года по 14 августа 2012 года работал на канале «Футбол». С 15 августа 2012 года по 22 июля 2013 года находился в должности вице-президента футбольного клуба «Карпаты». С 4 августа 2013 года снова работает комментатором на канале «Футбол». С 18 января 2016 ведущий футбольной шоу-программы на «Радио Вести».
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