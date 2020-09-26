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РИА Новости
РИА Новости

Получится ли у американского газа заменить российский

В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок Европа будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ".В источнике
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ИА Красная Весна

Эксперты оценили шансы заместить в Европе российский газ американским

ИА Красная Веснавчера в 14:51
ПолитРоссия

Аналитик оценил шансы США завоевать европейский газовый рынок

ПолитРоссиявчера в 12:14
OilCapital.ru

Алексей Калачёв: «Газпрому» нет смысла форсировать завершение строительства «Северного потока-2»

OilCapital.ru24 сентября в 03:31
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Эксперт оценил вероятность замены российского газа на американский СПГ

Народные новостивчера в 09:29
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Получится ли у американского газа заменить российский

РИА Новостивчера в 01:00
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Европе нужно будет заполнять «газовые пробелы» – Uniper о важности «Северного потока–2»

BaltNews.ee24 сентября в 10:24
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Аналитики оценили шансы газа из США заменить российское сырье в Европе

Экономика сегоднявчера в 11:17

«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:42

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
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Белорусская оппозиция призвала не пропустить «инаугурацию» Тихановской

Новая акция протеста в Минске должна стать «народной инаугурацией» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявили координаторы белорусской оппозиции 27 сентября на своих ресурсах в соцсетях.
ИА Красная Весна20:05
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