Россельхознадзор запретил транзит скота и птиц с Украины

Запрет вводится для снижения рисков распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота «во время транспортировки живых животных и продукции», которые следуют транзитом через Россию.