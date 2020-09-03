У всех испытывавших вакцину «Вектора» выработались антитела к COVID-19
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Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В источнике
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Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» покинули стационар
Комсомольская правда03:45