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РИА Новости
РИА Новости

У всех испытывавших вакцину «Вектора» выработались антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусу выработались у всех выписанных добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром "Вектор", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В источнике
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РИА Новости

У всех испытывавших вакцину «Вектора» выработались антитела к COVID-19

РИА Новости04:00
Lenta.ru

Раскрыты результаты первых испытаний второй российской вакцины от COVID-19

Lenta.ru03:29
Агентство Москва

Роспотребнадзор: Антитела к COVID есть у всех добровольцев, испытавших вакцину «Вектора»

Агентство Москва04:22
ТАСС

У всех привитых вакциной «Вектора» добровольцев выработались антитела к коронавирусу

ТАСС04:20
Комсомольская правда

Добровольцы первого этапа испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор» покинули стационар

Комсомольская правда03:45
Известия

Роспотребнадзор сообщил о выработке антител у испытавших вакцину «Вектора» добровольцев

Известия03:59
РБК

Получившие вакцину «Вектора» от COVID добровольцы прошли первый этап

РБК02:58

Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве

Уголовное дело заведено на гендиректора Фонда развития предпринимательства Якутии и ее заместителя, обвиняемых в мошенничестве на сумму свыше 70 миллионов рублей и коммерческом подкупе, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве
РИА Новости00:41
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Байден осудил Трампа за отсутствие реакции на отравление Навального

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил с критикой в адрес лидера страны Дональда Трампа за отсутствие реакции на заявление Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
ИжевскИнфо.РУ02:32
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Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 3 сентября 2020, 09:21 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.
REGNUM02:21
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

Стало известно о произошедшей на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу перепалке между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым.
Lenta.ru02:28
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Россельхознадзор запретил транзит скота и птиц с Украины

Запрет вводится для снижения рисков распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота «во время транспортировки живых животных и продукции», которые следуют транзитом через Россию.
Известиявчера в 12:15
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