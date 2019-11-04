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REGNUMПолучивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
В матче с «Тоттенхэмом» Гомеш столкнулся с полузащитником «шпор» Сон Хын Мином. Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
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Решение удалить Сона было шокирующим, но это несущественно в текущем плане вещей. Благополучие игроков — это самое главное. Выздоравливай скорее, Андре Гомеш.
— Майкл Оуэн, британский футболистГазета.Ru 02:51
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Руководство ВШЭ проведет внеочередное заседание ученого совета для обсуждения высказывания Гасана Гусейнова в соцсетях
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Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Политика
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"Газпром" официально отказался поставлять газ на Украину напрямую до тех пор, пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах.
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