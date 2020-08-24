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Эксперт Северо-Запад
Эксперт Северо-Запад

Полугодие с дефицитом бюджета завершили 47 регионов РФ

Первое полугодие 2020 года с дефицитом бюджета удалось завершить 47 российским регионам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Finexpertiza. Лидирует среди всех регионов Москва.В источнике
С чего всё началось
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
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Накануне.Ru

С марта по июнь количество регионов с дефицитом бюджета увеличилось втрое

Накануне.Ru09:06
Росбалт

Подсчитано число регионов РФ с дефицитом бюджета за полугодие

Росбалт04:17
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С дефицитом бюджета закончили полугодие 47 российских регионов

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Татарстан вошел в тройку субъектов с наибольшим недобором бюджета

Реальное время03:04
БИЗНЕС Online

Дыра в бюджете Татарстана превысила 25 млрд рублей

БИЗНЕС Online00:45
ComNews.ru

Инсорсеры продолжат расти в кризис

ComNews.ru19:30
Известия

COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета

Известия17:01

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

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Интерфаксвчера в 14:54
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REGNUM03:26
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REGNUM09:30

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Lenta.ru08:16
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