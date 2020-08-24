Полугодие с дефицитом бюджета завершили 47 регионов РФ
Первое полугодие 2020 года с дефицитом бюджета удалось завершить 47 российским регионам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Finexpertiza. Лидирует среди всех регионов Москва.В источнике
С чего всё началось
COVID по карману: 47 регионов завершили полугодие с дефицитом бюджета
По итогам первой половины 2020 года расходы 47 российских регионов превысили их доходы, подсчитали в компании Finexpertiza. До пандемии — в начале марта — дефицитных регионов было 16. Суммарный «минус» за январь–июнь составил 213 млрд рублей — против профицита в 341 млрд в начале весны.
Известия17:01
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