Полугодие с дефицитом бюджета завершили 47 регионов РФ

Уралинформбюро 15

Первое полугодие 2020 года с дефицитом бюджета удалось завершить 47 российским регионам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Finexpertiza. Лидирует среди всех регионов Москва.