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РБК
РБК

Девелопер ЛСР выплатит дивиденды за I полугодие в размере ₽20 на акцию

Совет директоров строительной группы ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽20 на акцию по итогам I полугодия 2020 года, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации. Холдинг может направить на выплаты более ₽2,06 млрд из чистой прибыли по состоянию на 30 июня.В источнике
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ТАСС

Чистая прибыль девелопера ЛСР увеличилась на 38% в первом полугодии

ТАССвчера в 10:54
РБК

Девелопер ЛСР выплатит дивиденды за I полугодие в размере ₽20 на акцию

РБКвчера в 11:48
Агентство Бизнес Информации

Акционеры московской ГК «ПИК» останутся без дивидендов за 2019 год

Агентство Бизнес Информации27 августа в 10:07
Интерфакс - Россия

Калужский завод автомобильного электрооборудования планирует направить прибыль за 2019г на развитие

Интерфакс - Россиявчера в 07:50
Finam.Ru

ПИК может выплатить дивиденды в размере 22,71 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 02:07
Коммерсантъ

Совет директоров ПИК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Коммерсантъ27 августа в 11:12
РИА Новости

Совет директоров ЛСР рекомендовал выплатить за полгода 20 рублей на акцию

РИА Новостивчера в 09:01

Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

Двое американских военнослужащих погибли и еще трое пострадали при падении вертолета Black Hawk в штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии США.
Два человека погибли при крушении военного вертолета в США
Газета.Ruвчера в 16:33
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Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live2427 августа в 05:50
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За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве умерли 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфаксвчера в 16:10
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В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБКвчера в 06:32
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Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты27 августа в 16:49

Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42