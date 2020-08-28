Девелопер ЛСР выплатит дивиденды за I полугодие в размере ₽20 на акцию
Совет директоров строительной группы ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽20 на акцию по итогам I полугодия 2020 года, сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации. Холдинг может направить на выплаты более ₽2,06 млрд из чистой прибыли по состоянию на 30 июня.В источнике
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