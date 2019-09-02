Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Барселона» продлила контракт с Рафиньей и сразу отдала его в аренду

«Барселона» продлила контракт с полузащитником Рафиньей и сразу отдала игрока в аренду. Новое соглашение 26-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.
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«Барселона» отдала Рафинью Алькантару в аренду в «Сельту»

Sport24.ru13:32

«Барселона» продлила контракт с Рафиньей и сразу отдала его в аренду

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Рафинья стал игроком «Сельты»

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Рафинья перешёл в «Сельту» на правах аренды

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«Барселона» отдала Рафинью в аренду «Сельте»

Советский спорт13:20

«Барселона» продлила контракт с Рафиньей и отдала его в аренду «Сельте»

Sports.ru12:45

«Барселона» хочет отдать Рафинью в аренду

Soccer.ru01:19
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
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В Ярославле десять человек пострадали при столкновении трех маршруток

Один из 10 пострадавших при столкновении трех маршрутных автобусов в Ярославле госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
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Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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СКА начал новый сезон с победы над «Металлургом»

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Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Космонавты допросили робота «Федора» на МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
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Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

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В колонии рассказали о поведении Кокорина и Мамаева

Газета.Ru 10:11
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Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Дармиан перешел в «Парму»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об уходе защитника сборной Италии Маттео Дармиана.
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

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Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru 12:31
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Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
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Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit

Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
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Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

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Свыше 150 тыс. человек посетили форум «Город образования»

Как сообщает портал московской мэрии, мероприятие с 29 августа по 2 сентября посетили более 150 тыс. человек.
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Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

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Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании

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Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
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«Краснодар» арендовал у «Рубина» Сорокина

Стан «быков» пополнил другой защитник Егор Сорокин из «Рубина», он проведет в «Краснодаре» также один сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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