«Барселона» продлила контракт с полузащитником Рафиньей и сразу отдала игрока в аренду. Новое соглашение 26-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.

«Барселона» продлила контракт с Рафиньей и сразу отдала его в аренду

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