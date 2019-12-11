Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов, сообщает РБК. 17-летний выходец из Гвинеи-Бисау забил победный мяч в ворота миланского «Интера». Благодаря юному игроку «Барселона» выиграла выездной матч последнего тура группового этапа со счетом 2:1.

Полузащитник «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории ЛЧ

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