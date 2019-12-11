Лига чемпионов

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПолузащитник «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов, сообщает РБК. 17-летний выходец из Гвинеи-Бисау забил победный мяч в ворота миланского «Интера». Благодаря юному игроку «Барселона» выиграла выездной матч последнего тура группового этапа со счетом 2:1.
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Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:01

Футболист «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 16:57

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Вингер «Барселоны» Фати: когда забил, удивился, почему весь стадион молчит

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Форвард «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

RT на русскомвчера в 18:24
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
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Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
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