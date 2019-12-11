Лига чемпионов
Аргументы и ФактыПолузащитник «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории ЛЧ
Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов, сообщает РБК. 17-летний выходец из Гвинеи-Бисау забил победный мяч в ворота миланского «Интера». Благодаря юному игроку «Барселона» выиграла выездной матч последнего тура группового этапа со счетом 2:1.
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Футболист «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 16:57
Полузащитник «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Sportbox.RUвчера в 17:21
Форвард «Барселоны» Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
RT на русскомвчера в 18:24
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