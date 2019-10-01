Происшествия
ЧемпионатПолузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror. Инцидент произошёл в Ливерпуле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Спорт
Слишком интимная съемка на ЧМ в Дохе возмутила легкоатлеток
Inc-news.ru 09:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Футбол
Роналду вновь заявил, что не исключает завершения карьеры через год
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру по окончании сезона. Ранее он уже делал подобное заявление.
Спорт-Экспресс 08:17
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия
Воспитанница интерната на Сахалине погибла, получив ожоги в ванне
По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду.
RT на русском вчера в 21:20
Политика
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.
РИА Новости 09:16
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.
Wday.ru 09:25
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию по новым правилам
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре текущего года 132 тысяч человек на военную службу.
Lenta.ru 03:40
Происшествия
В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина
В январе прошлого года в пермской школе №127 произошла поножовщина, в которой пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница.
РИА Новости 09:37
Общество
Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения
Общий бюджет первой цифровой Всероссийской переписи населения в 2020 году достигнет более 33 млрд руб. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.
РБК 10:02
Политика
В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг
Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.
РБК 08:58
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Театры
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
REGNUM 04:04
Происшествия
На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми
По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
Четвертая Власть 10:01
Интернет
СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения.
РБК 09:51
Политика
Данилюк уволился с поста секретаря СНБО Украины из-за интриг
Экс-секретарь СНБО Украины Данилюк заявил, что уволился с должности по своей инициативе.
ИА Новороссия 10:18
Политика
В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе
Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Армия и оружие
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
ТК Звезда вчера в 22:13
Энергетика
Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»
Общая протяженность газопровода составляет около 275 километров. Труба пройдет через территориальные воды Дании и Польши.
BaltNews.ee вчера в 02:30
Единоборства
Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье
Спорт-Экспресс 05:54