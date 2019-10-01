Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаФутболист «Челси» устроил пьяный скандал в такси

По информации издания Mirror, инцидент с участием футболиста произошел в Ливерпуле. Находясь в нетрезвом состоянии, Баркли отказался убирать за собой в такси и не захотел платить за проезд, так как у него при себе не было наличных. Из-за конфликта с таксистом Росс рассыпал на заднем сидении чипсы.
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