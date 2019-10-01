Происшествия

ЧемпионатЧемпионатПолузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror. Инцидент произошёл в Ливерпуле.
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Лэмпард раскритиковал Баркли за поедание чипсов

Спорт-Экспресс13:44

Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов

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Футболист «Челси» устроил пьяный скандал из-за чипсов

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Матч ТВ06:14

Футболист «Челси» устроил пьяный скандал в такси

Российская газета08:48

Игрок «Челси» поругался с таксистом из-за чипсов. Приехала полиция

Sport24.ru05:08
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