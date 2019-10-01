Происшествия
ЧемпионатПолузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror. Инцидент произошёл в Ливерпуле.
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Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Газета.Ru 15:01
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
В московском дерби, которое состоялось в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ЦСКА одержал крупную победу над «Спартаком».
RT на русском 14:58
Общество
На Петербург обрушился ураган с градом
Ураган "Мортимер" обрушился на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Вести.Ru 15:12
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru вчера в 11:40
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Энергетика
Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.
RT на русском 14:14
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Политика
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия 15:37
Футбол
«Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов
Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".
Российская газета 15:23
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Футбол
«Шахтер» вырвал победу у «Аталанты»
LiveSport.ru 14:51
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
Газета.Ru 14:06
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Футбол
Эксперт считает, что Миранчуки и Жемалетдинов находятся на одном уровне с самым дорогим игроком «Атлетико»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша очень переоцененным футболистом.
Sportbox.RU 15:20
Политика
МИД России позитивно оценил подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
В Министерстве иностранных дел России позитивно оценили подписание Киевом "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Life.ru 16:07
Армия и оружие
Трамп сообщил о полной модернизации ядерных сил США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США.
RT на русском вчера в 18:00
Политика
Путин и Рухани обсудят ситуацию в Персидском заливе
Вестник Кавказа 10:45
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Политика
«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском
Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.
Газета.Ru 13:42
Происшествия
Приятелю Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Суд отказал другу футболистов Мамаева и Кокорина Александру Протасовицкому, осужденному по делу о драках в Москве, в освобождении из колонии по УДО.
BFM.ru 07:04
Политика
Захарова прокомментировала создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
RT на русском 14:00