Происшествия

ЧемпионатЧемпионатПолузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов

Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror. Инцидент произошёл в Ливерпуле.
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Лэмпард прокомментировал пьяную выходку Баркли в такси

Sport24.ru16:43

Лэмпард раскритиковал Баркли за поедание чипсов

Спорт-Экспресс13:44

Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов

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Игрок «Челси» поскандалил с таксистом из-за чипсов

Газета.Ru07:10

Пьяный футболист «Челси» устроил скандал из-за чипсов

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Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование функции исчезающих сообщений.
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