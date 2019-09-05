Футбол
Sport24.ruПолузащитник ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев
24-летний футболист перенес операцию в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На восстановление полузащитнику потребуется около 6-7 месяцев.
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