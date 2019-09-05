24-летний футболист перенес операцию в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На восстановление полузащитнику потребуется около 6-7 месяцев.

Общество Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели "Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Финансы Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.

Экономика Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.

Общество Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Политика Орбан предложил «экономически стимулировать» семьи в Венгрии Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения.

Здоровье Челябинские предпенсионеры получат бесплатные лекарства от давления Челябинская область запустила проект в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для обеспечения пожилых земляков бесплатными лекарствами от давления и корректировки уровня холестерина в крови.

Политика Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.

Экономика Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).

Авто Стали известны цены на Lada Granta Drive Active Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.

Политика Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.

Экономика Долю теневого рынка алкоголя в РФ оценили в 30-40% На долю теневого рынка алкоголя в России, по оценке экспертов, приходится 30-40%, сообщила руководитель Центра развития потребительского рынка (ЦРПР) "Сколково" Елена Чо.

Экономика Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.