Футбол
Sport24.ruПолузащитник ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев
24-летний футболист перенес операцию в связи с разрывом медиальной и передней крестообразной связок. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На восстановление полузащитнику потребуется около 6-7 месяцев.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Экономика
Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru 09:18
Общество
Университет, где работал Нассар, оштрафован на 4,5 миллиона долларов
Министерство образования США оштрафовало Университет штата Мичиган на 4,5 миллиона долларов за то, что учебное заведение должным образом не отреагировало на жалобы на сексуальные посягательства со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 13:15
Интернет
Соцсеть Facebook запустила сервис для знакомств
Сервис получил название Facebook Dating.
Клопс 14:28
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Футбол
Сборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020
Сборная Италии выиграла пятый матч подряд и возглавляет группу J. Команда Армении потерпела третье поражение при двух победах в активе.
RT на русском 14:01
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Происшествия
МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве
По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналисты «Дождя» Владимир Роменский и «Сноба» Никита Павлюк-Павлюченко.
РБК 14:33
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Футбол
Шотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав
Россия на чемпионате мира доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав.
РБК 14:15
Гаджеты
Представлен компактный флагман Sony Xperia 5
Компания Sony довольно неожиданно представила на выставке компактный смартфон Xperia 5, который получил флагманские характеристики.
Megaobzor.com 12:31
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Армия и оружие
СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители
Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
REGNUM 14:23
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Здоровье
Британка пожаловалась на тяготы жизни с 13-м размером груди
Как рассказала 26-летняя жительница британского города Дартфорд Элис Уискин, она хочет сделать операцию по уменьшению груди, поскольку из-за 13 размера у нее болит спина, она не может ходить на большие расстояния, а также ей довольно сложно подолгу держать на руках двухлетнюю дочь и заниматься домашними делами.
Народные новости 10:25
Культура
Гран-при премии «Книга года» присудили воспоминаниям о Данииле Гранине
Роман Евгения Водолазкина "Брисбен" удостоился звания "Проза года" ежегодной премии "Книга года", а Гран-при вручили сборнику "О Данииле Гранине: Воспоминания", сообщает пресс-служба Роспечати.
РИА Новости 02:03
Шоу-бизнес
Названы имена любимчиков Елизаветы II
На Елизавету II произвели большое впечатление непосредственность и искренность Луизы, а также увлеченность Джеймса.
Дни.ру 14:51
Происшествия
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46