Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Полузащитник «Лейпцига» выделил Ивановича и Дзюбу в составе «Зенита»

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