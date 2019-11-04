Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПолузащитник «Лейпцига» выделил Ивановича и Дзюбу в составе «Зенита»

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Полузащитник «Лейпцига» выделил Ивановича и Дзюбу в составе «Зенита»

Спорт-Экспресс11:02

Лаймер: «Не могу выделить кого-то в „Зените“. Разве что Ивановича»

Sport24.ru11:01
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Австрийский футболист, полузащитник клуба «РБ Лейпциг» и сборной Австрии.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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