Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессПолузащитник «Лейпцига» выделил Ивановича и Дзюбу в составе «Зенита»
Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
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Общество
Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»
Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет.
Общество
В Microsoft доказали выгоду от четырехдневки
В японском отделении компании Microsoft провели эксперимент по переводу сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и выяснили, что их продажи выросли на 40 процентов по сравнению с тем же периодом год назад, пишет Bloomberg.
Политика
Зеленский подписал закон о судебной реформе
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления».
Космос
Французы изучат влияние космоса на вина
Общество
Руководство ВШЭ проведет внеочередное заседание ученого совета для обсуждения высказывания Гасана Гусейнова в соцсетях
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) 5 ноября проведет заседание ученого совета для обсуждения высказывания профессора Гасана Гусейнова в соцсетях о русском языке.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты прокомментировал причину их развода
Пятый муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов рассказал о причинах разрыва пары, пишет издание Starhit.
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Здоровье
Выяснено, сколько нужно двигаться, чтобы замедлить процессы старения
Доступное медицинское средство против старения мозга озвучили эксперты, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Автоспорт
McLaren и Petrobras официально объявили о расставании
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Кино
Мультфильм «Семейка Аддамс» возглавил российский прокат в выходные
Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) стал лидером российского проката, собрав 387,5 млн рублей за минувшие выходные.
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии
Происшествия
В Японии произошел пожар на втором за неделю объекте из списка ЮНЕСКО
На прошлой неделе в японской провинции Окинава загорелся замок Сюри, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Политика
О попытке свержения Зеленского заявили на Украине
По словам Лукаш, повод у антиправительственных имеется отличный: разведение вооружённых сил от линии разграничения в Донбассе.
Политика
Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.