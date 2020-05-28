Коронавирус
RT на русскомУ Баринова и ещё троих футболистов «Локомотива» обнаружен коронавирус
Стали известны результаты тестирования на коронавирус футболистов московского «Локомотива». Как сообщает пресс-служба железнодорожников в Twitter, положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитник Дмитрий Баринов, вратарь Антон Коченков, форвард Тимур Сулейманов и хавбек Роман Тугарев.
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Общество
ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения
В последней редакции поправок в закон об ОСАГО появилась размытая формулировка, которая даст возможность страховщикам повышать тариф не только для злостных нарушителей ПДД, но и для законопослушных автомобилистов, выяснила "Газета.Ru".
Газета.Ru 02:29
Авто
Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Nissan планирует сосредоточиться на основных моделях и к концу 2023 г. полностью прекратить производство грузовиков и старых моделей, объявили топ-менеджеры.
Ведомости 06:08
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Здоровье
В ожидании отрицательных тестов на ковид больницы Петербурга ждет коллапс
Профессор Яковлев: Почему в Петербурге в "ковидную" пандемию умирают реже, чем в эпидемию гриппа "Здесь теперь все от меня зависит" Следом, 26 мая зарегистрировано в Минюсте постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о санитарно-эпидемиологических правилах "Профилактика новой коронавирусной инфекции инфекции (COVID-19 )".
Доктор Питер 02:15
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии
Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
Здоровье
Врач назвал категорию людей, которым опасно постоянно носить маску
Людям, которые страдают хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), опасно носить медицинскую маску, поскольку это может вызвать серьёзные трудности с дыханием.
Life.ru 04:06
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
RuNews24.ru 04:32
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
Тарантас Ньюс вчера в 09:29
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Космос
Virgin Orbit провела испытания системы воздушного запуска ракеты
Работы по демонстрации системы запуска ракеты LauncherOne провела американская компания Virgin Orbit 25 мая, сообщает пресс-служба компании в своем Twitter.
ИА Красная Весна 25 мая в 16:35
Происшествия
Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой
В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
Экономика
Компании ВЭБа и Ротенберга могут без конкурса получить госконтракты на 140 млрд рублей
Компания может получить такие контракты на строительство двух крупных проектов – Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон».
Ведомости вчера в 17:15
Происшествия
Начался суд над липецкой чиновницей за крупные взятки
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу «УИЗО» Ольги Крючковой, чиновницу обвиняют в получении крупной взятки.
Kursk.com 05:25
Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Политика
Источник сообщил о госпитализации экс-губернатора Чувашии Игнатьева
Михаил Игнатьев, уволенный с поста губернатора Чувашии в связи с утратой доверия и подавший на Владимира Путина в суд, госпитализирован с двусторонней пневмонией.
РЕН ТВ вчера в 05:03
Футбол
Футболистам «Спартака» планируют снизить зарплаты за май и июнь
В апреле игрокам «Спартака» снизили зарплаты на 40% на фоне пандемии коронавируса.
ProstoProSport 01:13
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
Авто
Объявлена дата дебюта нового Volkswagen Nivus
Первые сведения о кроссовере Nivus поступали с августа прошлого года, тогда как изначально объявили, что паркетник получит платформу MQB A0.
Rusargument 02:10
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Джоли и Питт объединились ради дня рождения дочери
Джоли и Питт объединились ради дня рождения дочери Дочь Джоли и Питта Шайло отметила день рождения.
Экспресс газета 05:50
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Общество
Роскачество рассказало о результатах повторной проверки сметаны
Специалисты Роскачества повторно проверили сметану семи брендов. В продукции нашли следы антибиотиков, дрожжей и растительных жиров.
RT на русском 04:44
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости вчера в 11:00
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Армия и оружие
Неизвестные напали на колонну американских военных в Сирии
Аргументы и Факты 26 мая в 19:40