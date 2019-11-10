У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).

Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»

Происшествия Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит на Украине На Украине убит Святослав Пархоменко – защитник Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщили украинские СМИ со ссылкой на полицию.

Происшествия Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.

Наука Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.

Политика Президент Боливии объявил о проведении новых выборов в стране Эво Моралес, президент Боливии, на фоне массовых протестов в стране объявил о проведении новых выборов главы государства.

Происшествия Появилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ Олег Соколов приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.

Происшествия В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.

Финансы Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.

Общество Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Политика В США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400 Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400, о неприемлемости таких закупок заявит и президент Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Политика Галкин заявил о цензуре на российском телевидении Комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура.

Общество Кипр начал изъятие «золотых паспортов» у российских инвесторов Власти средиземноморского государства приняли решение продолжить ревизию владельцев «золотых паспортов», полученных по программе «Гражданство через инвестиции».

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Политика РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.

Политика В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.

Шоу-бизнес Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.

Армия и оружие RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Единоборства Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.