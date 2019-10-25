Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена. 22-летний хавбек перенёс операцию в одной из клиник Барселоны. Об этом рассказал сам футболист в своём инстаграме.

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