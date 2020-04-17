Коронавирус

MetaratingsMetaratingsПолузащитник «Монпелье» Ле Таллек приехал в Москву на самоизоляцию

Ранее хавбек защищал цвета саранской "Мордовии", также он выступал за "Нант", "Говерлу", "Ренн", и дортмундскую "Боруссию". После 28 туров «Монпелье» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея на своём счету 40 очков. В текущем сезоне французского чемпионата Ле Таллек забил два мяча.
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«Мисс Мордовия» покорила французского футболиста. Ле Таллек уже хочет в сборную России!

Чемпионат02:00

Французский футболист Ле Таллек проходит самоизоляцию в Москве

Вести.Ru17 апреля в 11:03

Ле Таллек получает российский паспорт: он женат на «Мисс Мордовии-2008» и любит наш менталитет. Играл в «Боруссии» Клоппа и «Мордовии» Семина

Sports.ru17 апреля в 17:36

«90 процентов работы по получению российского паспорта сделали». Полузащитник «Монпелье» самоизолировался в Подмосковье

Матч ТВ17 апреля в 11:21

Полузащитник Ле Таллек заявил, что близок к получению российского паспорта

Спорт-Экспресс17 апреля в 11:21

Ле Таллек – о получении российского паспорта: 90% работы уже сделано

Metaratingsвчера в 03:45

Ле Таллек: 90% работы по получению российского паспорта сделано

РИА Новости17 апреля в 10:57
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля

Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
РБК 04:05
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Общество

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ТАСС 02:58
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
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Общество

Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
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Политика

Путин: власти работают на опережение в борьбе с коронавирусом

Россия внимательно анализирует опыт других стран по борьбе с коронавирусной инфекцией и взаимодействует с зарубежными друзьями, власти работают на опережение в условиях пандемии, заявил российский президент Владимир Путин.
RT на русском 03:23
Общество

Западная промышленность начинает бегство из Китая

Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий - размещение производства в Китае.
Взгляд.ру 04:06
Общество

В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса

Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04
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Общество

В Татарстане запретили ходить в магазины без масок

Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета вчера в 16:02
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Общество

Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
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Энергетика

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
Lenta.ru 17 апреля в 11:05
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
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Общество

Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице

Папарацци удалось заснять звездную пару во время прогулки с собаками.
Слово и Дело вчера в 13:36
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Происшествия

В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга

Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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Культура

В США из-за коронавируса впервые отменили фестиваль Comic-Con

Ежегодный международный конкурс Comic-Con, проводимый в Калифорнии, впервые за 50 лет был отменён. Он был запланирован на 23-26 июня.
Discover24 вчера в 04:58
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Футбол

Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»

По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru вчера в 04:37
Общество

Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
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Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
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Армия и оружие

«Наши воины уверенно открывали огонь» — на Донбассе ранены военные

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Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

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Общество

123 россиянина возвращаются из Токио домой

Pravda.Ru 03:11
Финансы

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ 17 апреля в 07:01
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Шоу-бизнес

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Возлюбленная Козловского раскрыла имя дочери Пара выбрала необычное имя для малышки.
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Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
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Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
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Общество

В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса

Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
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Общество

Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией

Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
RT на русском 03:58
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