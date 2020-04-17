Ранее хавбек защищал цвета саранской "Мордовии", также он выступал за "Нант", "Говерлу", "Ренн", и дортмундскую "Боруссию". После 28 туров «Монпелье» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея на своём счету 40 очков. В текущем сезоне французского чемпионата Ле Таллек забил два мяча.

Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек приехал в Москву на самоизоляцию

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