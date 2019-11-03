Футбол

Sport24.ruSport24.ruПолузащитник «Пюника» Варданян продолжит карьеру в «Сочи»

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Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи». Источник, близкий к армянскому клубу, сообщил Sport24.ru, что контракт 21-летнего футболиста с командой РПЛ вступит в силу с 1 января 2020 года. Минувшим летом Варданяном интересовался «Локомотив».
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