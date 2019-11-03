Футбол
Sport24.ruПолузащитник «Пюника» Варданян продолжит карьеру в «Сочи»
Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи». Источник, близкий к армянскому клубу, сообщил Sport24.ru, что контракт 21-летнего футболиста с командой РПЛ вступит в силу с 1 января 2020 года. Минувшим летом Варданяном интересовался «Локомотив».
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В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, в первую очередь стоит отмести алкоголь.
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Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
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Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Политика
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"Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.
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Bimru.ru вчера в 13:29
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Парикмахера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра нашли мертвым в отеле в Цюрихе, информирует Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 05:15
Шоу-бизнес
Пугачёвой стало плохо после концерта в Минске
Алла Пугачёва почувствовала себя плохо после концерта в Минске.
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Армия и оружие
В Китае презентовали новый учебно-боевой самолёт L-15B
Китай презентовал новый легкий боевой (учебно-боевой) самолет L-15B, представляющего собой модифицированный вариант учебно-боевого самолета L-15 (JL-10).
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Во Франции опрокинулся автобус компании Flixbus, среди пострадавших есть россияне, сообщило издание Courrier Picard.
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Blizzard не будет подстраивать сюжет Warcraft 3: Reforged под World of Warcraft
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Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
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Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
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Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
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