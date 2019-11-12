Футбол

Газета.RuГазета.RuПолузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на чешское издание iSport.cz. По его словам, выступление за самый титулованный клуб России может стать хорошим подспорьем для этого.
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