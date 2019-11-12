Футбол
Газета.RuПолузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на чешское издание iSport.cz. По его словам, выступление за самый титулованный клуб России может стать хорошим подспорьем для этого.
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Алекс Крал: Английская Премьер-Лига — моя мечта, но не хочу сидеть на скамейке
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:24
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Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
Телеведущий Артём Шейнин прокомментировал слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
RT на русском 10 ноября в 09:12
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Авто
Названы цены Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Экономика
Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
По информации собеседников "Ведомостей", департамент имущества Москвы хочет разместить в бывших зданиях Минэкономразвития офис компании "Мосинжпроект", которая занимается проектированием и строительством всех ключевых проектов мэрии – метро, транспортно-пересадочных узлов, дорог и т.д.
Ведомости вчера в 07:35
Политика
Самолет с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет мексиканских Военно-воздушных сил, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес, совершил посадку в Парагвае для дозаправки.
REGNUM 01:59
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Шоу-бизнес
Навка показала фото с веселой Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram архивное фото, на котором можно рассмотреть веселую актрису Анастасию Заворотнюк - супругу звезды шоу Навки, фигуриста Петра Чернышева.
Газета.Ru вчера в 07:04
Общество
Елизавета II расплакалась во время военного парада
Королева приняла участие в ежегодном параде в Лондоне. Во время торжественной церемонии Елизавета II не смогла сдержать слез и расплакалась.
StarHit.ru вчера в 20:00
Политика
Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал невесте предложение и подарок
Шепелев воспитывает 6-летнего сына Платона, а у 36-летней Тулуповой есть дочь Лада от предыдущих отношений.
Комсомольская правда вчера в 15:36
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Футбол
Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с Гомесом
Сообщается, что Стерлинг решил выяснить отношения с игроком, с которым у него произошел конфликт в ходе матча 12-го тура чемпионата Англии.
Bookmaker-ratings.ru 02:13
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова отказалась менять веру по требованию мужа
Экс-участница проекта «Дом-2» Евгения Феофилактова обрела счастье в отношениях с ливанским бизнесменом Маджидом.
Bimru.ru 10 ноября в 09:03
Футбол
Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Политика
США раскрыли критерии оказания помощи другим странам
Реализованное предложение сможет повлиять на оказание помощи Штатов ряду стран от Ирака до Вьетнама.
News.ru 02:08
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru вчера в 07:15
Политика
Глава Минобороны Боливии подал в отставку
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета в своём видеообращении к гражданам страны сообщил, что принял решение подать в отставку.
News.ru 02:17
Авто
Обнародована стоимость нового Volkswagen Passat
Volkswagen Passat нового поколения был показан еще в феврале этого года. Теперь в Сети появились данные о стоимости обновленного автомобиля.
Актуальные Новости 02:17
Шоу-бизнес
Пугачева нашла замену Галкину на вечер
Известная российская эстрадная певица Алла Пугачева нашла замену своему супругу юмористу Максиму Галкину на один вечер.
VSE42.RU вчера в 22:39
Общество
ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании
CBS Media вчера в 13:09
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна вчера в 15:41
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5T выходит в России
С сегодняшнего дня в России стартовал приём предварительных заказов на смартфон Huawei Nova 5T, анонсированный в конце августа этого года.
MobiDevices вчера в 06:13
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Технологии
Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей
Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16