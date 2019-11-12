Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на чешское издание iSport.cz. По его словам, выступление за самый титулованный клуб России может стать хорошим подспорьем для этого.

Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ

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