Футбол
Газета.RuПолузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на чешское издание iSport.cz. По его словам, выступление за самый титулованный клуб России может стать хорошим подспорьем для этого.
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Алекс Крал: Английская Премьер-Лига — моя мечта, но не хочу сидеть на скамейке
Bookmaker-ratings.ru16:24
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