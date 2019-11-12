Футбол

Газета.RuГазета.RuПолузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на чешское издание iSport.cz. По его словам, выступление за самый титулованный клуб России может стать хорошим подспорьем для этого.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Крал рассказал, что думает об интересе к себе со стороны английских клубов

Sport24.ruвчера в 15:40

Крал рассказал, как относится к интересу со стороны клубов АПЛ

Чемпионатвчера в 15:55

Игрок «Спартака» Крал мечтает о переезде в АПЛ

Матч ТВвчера в 16:22

Игрок «Спартака» Крал мечтает о переезде в АПЛ

Sportbox.RUвчера в 16:22

Алекс Крал: «АПЛ — моя мечта»

Спорт-Экспрессвчера в 19:04

Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Газета.Ruвчера в 17:25

Алекс Крал: Английская Премьер-Лига — моя мечта, но не хочу сидеть на скамейке

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
Общество

Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:33
Политика

Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Армия и оружие

США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров

Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
РИА Новости 06:22
Общество

Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Политика

Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине

Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.
RT на русском 06:16
Происшествия

Московские полицейские устраивали свидания с наркотиками

Lenta.ru 05:51
Футбол

Гончаренко извинился за поведение в перерыве матча против «Сочи»

Российская газета вчера в 10:51
Армия и оружие

Впервые показана головка самонаведения украинской ракеты «Нептун»

Военное обозрение вчера в 23:51
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство в отставку

Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия

СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Общество

«Аэрофлот» рассказал о подмене кота при взвешивании перед полетом

Rambler News Service 05:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной

Как сообщают СМИ, Шепелев уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
StarHit.ru 03:00
Общество

Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года

RT на русском 06:41
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

Московский Комсомолец вчера в 18:21
Происшествия

В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита

Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
РИА Новости 04:21
Происшествия

Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице

Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.
Известия 04:11
Здоровье

В Туле новый корпус детской областной больницы принял первых пациентов

Корпус уже принял 59 маленьких пациентов. В настоящее время идет установка нового магнитно-резонансного томографа.
Центр 71 03:07
Политика

Путин возмущен масштабами воровства на космодроме «Восточный»

ФАН вчера в 03:57
Общество

Greenpeace предложил Минприроды запретить одноразовый пластик в России

Международная экологическая организация Greenpeace направила к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой запретить изготовление одноразового пластика, в том числе пакетов-майек, ватных палочек и трубочек для напитков.
Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер 06:11
Общество

Обязательный ЕГЭ по иностранному языку: сельские школы ждут проблем

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор общеобразовательной школы в райцентре, сейчас в сельских школах с одним языком проблема (то специалиста-педагога нет, то материальной базы не хватает), поэтому о выборе иностранного языка для сдачи ЕГЭ говорить не приходится.
REGNUM 06:13
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Происшествия

В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации

Российская газета 05:53
Кино

Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России

Российский режиссёр Андрей Кончаловский представил российским зрителям свой новый фильм «Грех».
News.ru 02:37
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Происшествия

Поезд насмерть сбил школьницу в Карелии

11 ноября в Медвежьегорске поезд сбил 17-летнего подростка, рассказали в пресс-службе Транспортной прокуратуры республики.
ГТРК Карелия 01:52
Общество

Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать имущество не только у семей, но и у знакомых коррупционеров - в случае если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.
Газета.Ru 01:41
Общество

Елена Малышева ответила на обвинение в появлении пьяной в аэропорту

URA.Ru вчера в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алекс Крал
Чешский футболист
Чешский футболист, полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное