Футбол

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургПолузащитник «Уфы» Карп может перейти в «Зенит»

Отмечается, что сине-бело-голубые заинтересовались молдавским футболистом в связи с тем, что Маммана получил серьезную травму и на долгий срок выбыл из игры.
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