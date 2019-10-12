Футбол
Телеканал Санкт-ПетербургПолузащитник «Уфы» Карп может перейти в «Зенит»
Отмечается, что сине-бело-голубые заинтересовались молдавским футболистом в связи с тем, что Маммана получил серьезную травму и на долгий срок выбыл из игры.
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Гендиректор «Уфы» — о возможном уходе Карпа в «Зенит»: у Кэтэлина нет суммы выкупа
Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:46
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Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Происшествия
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.
Армия и оружие
Турция захватила населенный пункт на северо-востоке Ракки
«Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракки», — говорится в заявлении.
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек
Число погибших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 14 человек. Об этом сообщает агентство «Киодо».
Армия и оружие
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Единоборства
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Раскрыты все версии Kia Seltos для России
На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Шоу-бизнес
Ольга Ушакова в четвертый раз станет мамой
Примечательно, что телеведущая в третий раз стала мамой всего полтора года назад.
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy S10 Lite превзойдет Galaxy S1
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Политика
Ещё четверых российских актёров включили в чёрный список на Украине
Список российских актёров, которые угрожают безопасности Украины, пополнили ещё четыре человека.
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11
Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.
Политика
NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Общество