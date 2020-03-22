Коронавирус
Vprognoze.ruПолузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус
Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова игрок несколько дней назад почувствовал себя плохо. Клуб обратился к медицинскому персоналу, после чего футболиста отправили в больницу.
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Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. Об этом сообщили в ProSportStory.Чемпионат05:37
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Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту
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