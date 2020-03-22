Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruПолузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова игрок несколько дней назад почувствовал себя плохо. Клуб обратился к медицинскому персоналу, после чего футболиста отправили в больницу.
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с чего всё началось

Хавбек «Уфы» Тилль госпитализирован. Игрок прошёл два теста на коронавирус

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию. Об этом сообщили в ProSportStory.
Чемпионат05:37

Подробнее о событии

Игрок «Уфы» Тилль госпитализирован. Футболисты и персонал клуба – на карантине

Sports.ru05:35

Игрок «Уфы» был госпитализирован и сдал два теста на коронавирус

Sport.ru06:43

В России госпитализировали первого футболиста с подозрением на COVID-19

РБК05:55

Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован. Команда переведена на самоизоляцию

Советский спорт05:45

Хавбек «Уфы» Тилль госпитализирован. Игрок прошёл два теста на коронавирус

Чемпионат05:37

С чем госпитализирован Тилль, а также зачем смотреть чемпионат Белоруссии (например, нереальные голы). Главное из программы «Все на Матч!»

Матч ТВ08:46

«Уфа» сделала заявление о госпитализации Тилля

Спорт-Экспресс06:21
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Общество

В ИКЦ опровергли сообщение о возможном введении в России жесткого карантина

В информационно-коммуникационном центре (ИКЦ) опровергли сообщения, что власти России склоняются к введению в стране мер по ужесточению карантина.
BFM.ru 06:50
Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Интерфакс 08:30
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:45
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Религия

Патриарх Кирилл призвал оставаться людьми в условиях эпидемии

Несмотря на распространение инфекции, человек должен заботиться о ближних, особенно пожилых людях, которые порой даже не могут самостоятельно купить продукты, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл в воскресенье после литургии в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского.
РИА Новости 06:57
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России

«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Ньюс-НН 09:00
Происшествия

По меньшей мере два человека задержаны у здания МВД в Москве

В минувший четверг поздно вечером полицейские задержали там около 60 человек.
Эхо Москвы 08:19
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Общество

В России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богачей

В России резко вырос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за богачей, которые начали массово их скупать на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Армия и оружие

Террористы в Сирии открыли огонь по позициям САА в Латакии

Политическая Экспертиза 00:17
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал в эфире «Вечернего Урганта»

Невские Новости 20 марта в 22:49
Политика

Bild заявил о «немыслимом скандале» в Германии из-за Лаврова

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием, что, по мнению германского таблоида Bild, является «немыслимым скандалом».
Взгляд.ру 07:58
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

КП - Рязань 20 марта в 11:00
Наука

Пандемия: размышления вековой давности

Современная пандемия COVID-19 почти совпала с вековым юбилеем страшной пандемии другого респираторного заболевания, «испанки».
Индикатор вчера в 16:43
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Армия и оружие

Россия направит в Италию бригады военных вирусологов и медоборудование

Минобороны сообщило, что Россия готова доставить в Италию восемь бригад военных вирусологов с медоборудованием.
Дождь 04:06
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Общество

В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 07:17
Экономика

Россияне закупаются квартирами

Согласно оценкам "Авито Недвижимости", в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее.
Коммерсантъ 03:00
Политика

Помпео обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 20 марта в 15:26
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Космос

Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
ФАН вчера в 18:45
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Оливье Тилль
Люксембургский футболист
Люксембургский футболист, полузащитник клуба «Уфа» и сборной Люксембурга.
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