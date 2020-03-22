Коронавирус
Vprognoze.ruПолузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус
Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова игрок несколько дней назад почувствовал себя плохо. Клуб обратился к медицинскому персоналу, после чего футболиста отправили в больницу.
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Вадим Евсеев – о здоровье Оливье Тилля: У нашего игрока исключили не самый приятный диагноз
Спорт день за днем11:24
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Футбол
Кейру ответила, сошлась ли она с Новосельцевым
Экс-баскетболистка Катерина Кейру и бывшая жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с игроком.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.
Общество
Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Здоровье
Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать
От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.
Спорт
Олимпийская чемпионка Стина Нильссон сменит лыжные гонки на биатлон
Олимпийская чемпионка-2018 по лыжным гонкам Стина Нильссон вскоре перейдёт в биатлон.
Происшествия
Еще 7 воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
Правительство Греции запретило передвижение граждан из-за коронавируса
Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Общество
Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»
Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Футбол
Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»
Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Экономика
Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом
Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
Общество
В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое
Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Космос
Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Армия и оружие
Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии
Энергетика
ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США
ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
Политика
Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
Общество
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
Происшествия
В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.