Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова игрок несколько дней назад почувствовал себя плохо. Клуб обратился к медицинскому персоналу, после чего футболиста отправили в больницу.

Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Общество Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.

Общество Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".

Здоровье Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общество Правительство Греции запретило передвижение граждан из-за коронавируса Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны.

Общество Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.

Футбол Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса» Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Энергетика ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.

Политика Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.