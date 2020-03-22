Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruПолузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Хавбек «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова игрок несколько дней назад почувствовал себя плохо. Клуб обратился к медицинскому персоналу, после чего футболиста отправили в больницу.
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Игрок «Уфы» был госпитализирован и сдал два теста на коронавирус

Sport.ru06:43

Евсеев считает, что «Уфа» быстро отреагировала на заболевание Тилля коронавирусом

Спорт-Экспресс10:17

С чем госпитализирован Тилль, а также зачем смотреть чемпионат Белоруссии (например, нереальные голы). Главное из программы «Все на Матч!»

Матч ТВ08:46

Вадим Евсеев – о здоровье Оливье Тилля: У нашего игрока исключили не самый приятный диагноз

Спорт день за днем11:24

Тилль был госпитализирован и сдал три теста на коронавирус

РИА Новости06:09

Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован. Команда переведена на самоизоляцию

Советский спорт05:45

Хавбек «Уфы» Тилль госпитализирован. Игрок прошёл два теста на коронавирус

Чемпионат05:37
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Футбол

Кейру ответила, сошлась ли она с Новосельцевым

Экс-баскетболистка Катерина Кейру и бывшая жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева отреагировала на слухи о примирении с игроком.
Нева Спорт 12:37
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.
Газета.Ru 13:29
Общество

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
Здоровье

Назван препарат, лишающий коронавирус способности заражать

От коронавирусной инфекции можно избавиться за шесть дней, если принимать противомалярийный препарат, заявил французский учёный, профессор Дидье Рауль, возглавляющий центр IHU Mediterranee в Марселе.
News.ru 07:35
Спорт

Олимпийская чемпионка Стина Нильссон сменит лыжные гонки на биатлон

Олимпийская чемпионка-2018 по лыжным гонкам Стина Нильссон вскоре перейдёт в биатлон.
News.ru 13:55
Происшествия

Еще 7 воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
Обозреватель Врн 05:33
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:16
Общество

Правительство Греции запретило передвижение граждан из-за коронавируса

Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны.
Говорит Москва 12:20
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество

Камчатская телеведущая, которая расхохоталась над компенсациями льготникам, назвала голосование 22 апреля «театральной постановкой»

Телеведущая филиала ВГТРК «Камчатка» Александра Новикова сообщила на своей странице в «Инстаграм», что впервые отказалась работать членом участковой избирательной комиссии 22 апреля.
Вечерняя Казань 07:17
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК вчера в 15:48
Футбол

Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»

Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.
Soccer.ru 10:26
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы заболевания

Evo-rus.com 07:04
Экономика

Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом

Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
AmurMedia.ru 06:10
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
Происшествия

В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

Коммерсантъ 10:07
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Космос

Разработчик робота Федора признал его бесполезным для МКС

Snob.ru вчера в 06:28
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Армия и оружие

Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии

Недвижимость.RU 13:20
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости 20 марта в 14:08
Политика

Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
ФАН 13:10
Общество

В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19

Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
ТАСС 13:02
Происшествия

В Хакасии тушат тридцатикилометровый пал травы

Российская газета 10:58
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
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