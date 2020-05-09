Коронавирус
ProstoProSportТилль назвал катастрофой ситуацию с коронавирусом в Москве и Питере
Тилль назвал происходящее в этих городах катастрофой. При этом в Уфе, по словам люксембургского футболиста, ситуация гораздо спокойнее.
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Хавбек «Уфы» Оливье Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится всё хуже и хуже
Чемпионатвчера в 19:52
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 19:46
Общество
9 мая тверитяне увидят воздушный парад
ГТРК Тверь вчера в 12:25
Общество
В каких городах обнаружили новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
По данным оперативного штаба, на утро 7 мая в регионе зафиксировано 204 случая заболевания, причем шесть из них - за последние сутки.
Комсомольская правда - Кемерово 07 мая в 00:39
Игры
Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews вчера в 06:58
Общество
Соловьев рассказал о своих «продажных» недоброжелателях в Telegram
Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю в Сети и Telegram-каналах, рассказав, что против него ополчились люди, которые еще недавно были лояльны к власти, но затем решили подзаработать.
Экономика сегодня 00:52
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги
RuNews24.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
В Красноярске по подозрению в организации заказных убийстве задержали предпринимателя и политика Анатолия Быкова, сообщают агентства со ссылкой на источники.
Вести.Ru 07 мая в 02:09
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Общество
В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса
Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 02:57
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец вчера в 03:53
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Культура
Песню «День Победы» перевели на бурятский язык
Информ Полис online 06 мая в 23:34
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 07 мая в 08:02
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Игры
Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X
Astera 07 мая в 05:30
Политика
Мишустин провел первое после госпитализации публичное совещание
Премьер-министр Михаил Мишустин, которого госпитализировали с коронавирусом, сегодня, 8 мая, в формате видеоконференции провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
Коммерсантъ вчера в 07:01
Общество
Нижний Новгород затопило после ливня
На Окском съезде скопившиеся в ливневках осадки хлынули водопадом прямо на проезжую часть. В резульате чего там произошел оползень.
Ньюс-НН вчера в 09:19
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Все защитные маски после использования опасны для человека, а потому требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией.
Российская газета 00:14
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Игры
В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered
CyberSport.ru вчера в 05:00
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы к Вечному огню, в столичном парке Вечной Славы", - сообщила пресс-служба в Telegram.
РИА Новости 02:14
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Кино
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»
Вечером, в 17:00, Okko представит большой праздничный концерт «Песни Победы» в честь Дня Победы.
Lenta.ru 00:00