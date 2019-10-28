Футбол

РИА НовостиРИА НовостиФутболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения

"Витесс" 24 октября объявил, что Базур временно отстранен от тренировок, после того как футболист во время занятия спровоцировал конфликт с форвардом Джеем-Роем Гротом и грубо высказался в адрес Слуцкого.
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Игрок «Витесса», оскорбивший Слуцкого: рад, что команда приняла меня обратно

Чемпионат11:57

Базур поблагодарил «Витесс» за то, что команда приняла его после конфликта со Слуцким

Sportbox.RU12:32

Оскорбивший Слуцкого Базур: «Рад, что „Витесс“ принял меня обратно»

Sport24.ru11:19

Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление и вернулся к тренировкам

Спорт-Экспресс05:50

Базур поблагодарил «Витесс» за то, что команда приняла его после конфликта со Слуцким

Матч ТВ12:32

Хавбек «Витесса» Базур, который послал Слуцкого: «Рад, что меня приняли обратно. Буду работать над своими проблемами»

Sports.ru12:20

Футболист «Витесса» Базур: рад, что Слуцкий принял мои извинения

РИА Новости10:35
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
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Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
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Кудрин назвал главную проблему нацпроектов

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «полным безобразием» освоение средств, выделенных на реализацию нацпроектов.
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Женщинам оказалось тяжелее бросить курить, чем мужчинам

В Монреале докладчики рассказали, что женщины вдвое реже склонны прекращать курить, чем мужчины.
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Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.
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В Японии две тысячи гостей стали свидетелями церемонии интронизации нового императора Нарухито.
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Неизвестный атаковал мечеть во Франции

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В Польше арестовали российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
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Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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