Футбол
Нева СпортПолузащитник сборной Бельгии назвал позором жеребьевку Евро-2020
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне поделился мнением о жеребьевке чемпионата Европы-2020. По словам де Брюйне, это позор, что все уже определено. Бельгиец считает, что это выглядит как искажение турнира.
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Де Брейне недоволен тем, что Бельгия уже знает соперников по Евро-2020. Команда снова сыграет с Россией
Спорт-Экспресс20 ноября в 05:50
Де Брейне — о жеребьевке ЧЕ-2020: «Это позор. Футбол становится все больше похож на бизнес»
Sport24.ru20 ноября в 08:36
Де Брюйне о том, что группа Бельгии на Евро уже известна: «Позор. Футбол все больше становится бизнесом»
Sports.ru20 ноября в 07:48
Кевин де Брюйне – о жеребьевке Евро: Это позор, что все уже определено
Советский спорт20 ноября в 08:23
Де Брёйне — о том, что группа Бельгии на Евро-2020 уже известна: это позор
Чемпионат20 ноября в 10:52
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ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
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В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой
Согласно ранее опубликованному приказу, при получении или обновлении водительских прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содержание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 22 ноября.
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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю
Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
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Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
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«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Происшествия
В Москве в отделении полиции скончался задержанный
В Москве в отделении полиции скончался мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. МВД проводит проверку в связи с произошедшим.
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ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду
Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
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Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным
Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
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Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Общество
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Предприниматель Олег Тиньков заявил в своем Instagram, что Сбербанк копирует идеи Тинькофф Банка.
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Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
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На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Экс-главу петербургского «Водоканала» заключили под домашний арест
«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Евгения Целикова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
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«Яндекс» и группа «Рики» (владелец бренда «Смешарики») подписали контракт на перезапуск мультсериала, сообщает пресс-служба «Кинопоиска».
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Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
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Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу
В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.
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Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.