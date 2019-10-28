РПЛ
LiveSport.ruПолузащитник «Спартака» привлек внимание трех клубов АПЛ
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал привлек внимание трех клубов английской Премьер-лиги, утверждает ClubCall. По информации издания, скауты этих клубов посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором "красно-белые" обыграли "Локомотив" (3:0).
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
Футбол
На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Шоу-бизнес
«Мне необходимо 5 млн в месяц»: Регина Тодоренко рассказала о расходах
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих тратах.
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Происшествия
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Футбол
Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту
Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Общество
В Сети сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Армия и оружие
Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации
28 октября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации.
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Политика
ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
Армия и оружие
Минобороны усомнилось в операции США по ликвидации аль-Багдади
Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Космос
Глава NASA заявил, что Плутону нужно вернуть статус планеты
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что Плутон должен считаться планетой.
Общество
Путин поручил Воробьеву ускорить темпы строительства развязки в Химках
Президент Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.