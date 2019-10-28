Полузащитник «Спартака» Алекс Крал привлек внимание трех клубов английской Премьер-лиги, утверждает ClubCall. По информации издания, скауты этих клубов посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором "красно-белые" обыграли "Локомотив" (3:0).

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Общество Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.

Общество В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».

Армия и оружие Минобороны усомнилось в операции США по ликвидации аль-Багдади Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.