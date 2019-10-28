РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ruПолузащитник «Спартака» привлек внимание трех клубов АПЛ

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал привлек внимание трех клубов английской Премьер-лиги, утверждает ClubCall. По информации издания, скауты этих клубов посетили матч 14-го тура чемпионата России, в котором "красно-белые" обыграли "Локомотив" (3:0).
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Источник: скауты трех английских клубов просматривали Крала

Спорт-Экспресс08:17

Полузащитник «Спартака» Крал интересен трем клуба АПЛ

Sport24.ru09:00

Крала просматривали скауты трех клубов АПЛ на матче «Спартак» – «Локомотив» (Club Call)

Sports.ru08:55

Скауты английских клубов просматривали полузащитника «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Sportbox.RU09:00

Полузащитник «Спартака» попал под трансферный прицел сразу трёх клубов АПЛ

Sport.ru09:28

Крала в матче «Локомотив» — «Спартак» просматривали скауты трёх клубов АПЛ

Чемпионат09:35

Скауты английских клубов просматривали полузащитника «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Матч ТВ09:00
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В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
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«Мне необходимо 5 млн в месяц»: Регина Тодоренко рассказала о расходах

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих тратах.
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"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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Российская газета 07:05
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В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
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Американская конгрессвумен из-за секс-скандала ушла в отставку

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Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Японский вратарь пропустил два гола с центра поля за минуту

Голкипер японского футбольного клуба "Эхимэ" пропустил два гола с чужой половины поля за одну минуту.
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Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
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Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

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Появился первый трейлер сериала «Дракула»

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В Сети сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского

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Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации

28 октября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации.
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Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США

Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

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В Томской области нашли пропавшую два дня назад семью

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У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ

Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры

В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru вчера в 07:14
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ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
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Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
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Глава NASA заявил, что Плутону нужно вернуть статус планеты

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что Плутон должен считаться планетой.
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Путин поручил Воробьеву ускорить темпы строительства развязки в Химках

Президент Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.
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