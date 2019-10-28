РПЛ
ProstoProSportСкауты трех клубов АПЛ просматривали игрока «Спартака»
Игрок московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал игрой скаутов европейских команды, сообщает Club Сфll. В частности, на игре с «Локомотивом», по данным издания, за ним следили скауты трех клубов АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Футбол
Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА
Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Путешествия
Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку
Политика
Путин увеличил штат органов прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры.
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь побила два мировых рекорда
Александра Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольном выступлении и по сумме двух программ.
Хоккей
«Авангард» отправил Никиту Щербака в список отказов
Хоккейный клуб «Авангард» отправил в список отказов нападающего Никиту Щербака, информирует пресс-служба КХЛ.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Общество
Московский бизнес-омбудсмен допускает создание частных тюрем и СИЗО
По словам Кандаурова, маститые юристы, кроме других, из числа бывших сотрудников силовых и правоохранительных структур, несомненно, решат проблемы предпринимателей, обратившихся к бизнес-омбудсмену, бесплатно.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе Жилина выучила еще один четверной прыжок
Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в младшей группе Этери Тутберидзе, освоила второй четверной прыжок.
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.
Шоу-бизнес
Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым
Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.
Футбол
Семак: Лунев перестал играть за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.