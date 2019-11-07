Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 7 ноября сообщается в Twitter организации. Совет учредителей WADA принял данное решение в четверг в ходе Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».

Происшествия Полиция Петербурга начала поиски сына топ-менеджера дочки «Газпрома» 47news связался с Жуковым и спросил, знает ли он о похищении сына. Топ-менеджер рассказал, что мальчик находится с ним в Крыму.

Футбол Краснодар — Трабзонспор 3:1 Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.

Футбол Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива» Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.

Политика Переговоры Путина с Токаевым начались в Омске В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Футбол Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.

Технологии «Яндекс» представил робота‑курьера Компания «Яндекс» показала беспилотного робота-доставщика, который называется «Яндекс.Ровер», соответствующее видео появилось на YouTube-канале сервиса «Яндекс.Такси».

Общество В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Футбол «Севилья», «Базель» и «Селтик» пробились в плей-офф Лиги Европы «Селтик» в гостях выиграл у «Лацио» (2:1). Шотландский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе место не ниже второго в группе Е.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Происшествия Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.

Наука Все идет по плану Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".

Происшествия Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Экономика Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Происшествия Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.

Происшествия Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.

Футбол Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб возглавил «Шахтер» из Солигорска Бывший тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб был представлен в качестве наставника солигорского «Шахтера».

Авто АвтоВАЗ модернизировал линию сборки Lada Granta АвтоВАЗ провел масштабную оптимизацию сборочной линии LADA Granta, чтобы привести ее к большей технологичности и сократить издержки.

Политика Зеленский признался, что устает от своей работы Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.

Политика Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Футбол Алексей Миранчук: «Между Европой и „Зенитом“ выберу Европу» Разговоры всегда есть. на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и «Зенитом» выберу Европу.